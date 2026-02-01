Lucas Paquetá lamenta chance perdida pelo Flamengo: 'Não posso falhar em um gol desses'

BRASÍLIA - A derrota do Flamengo para o Corinthians por 2 a 0 ,neste domingo (1), na Supercopa Rei, marcou o retorno de Lucas Paquetá ao time carioca. O meio-campista entrou na partida no segundo tempo e teve uma grande chance de empatar a partida, que ainda estava 1 a 0 para o time paulista. O jogador analisou o lance e enalteceu o jogo de sua equipe.

continua após a publicidade

- Estou muito triste. Primeiro, pela chance que eu poderia ter colocado o Flamengo na disputa novamente e acabei falhando. Sinceramente, não posso falhar um gol desses. Entendo minha responsabilidade. Fiz o que pude para estar nessa decisão. É só o início, o que posso prometer é trabalhar muito e encontrar meu melhor nível físico novamente. Esse mês ainda tem uma final e eu pretendo ajudar o Flamengo a conquistar esse título - iniciou Paquetá.

Lucas Paquetá em sua reestreia pelo Flamengo (Foto: Luis Henrique Januario Paca/Mochila Press/Gazeta Press)

- Acho que o time fez um grande jogo, apesar de ter um jogador expulso. Fomos atrás e corremos atrás das chances mesmo com um a menos. No final, realmente, tivemos a chance. Tenho orgulho de fazer parte desse time. Eles conquistaram tudo o que conquistaram, são jogadores de alto nível e espero poder dar o meu melhor - completou o meia.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Como foi o lance em que Paquetá desperdiçou a grande chance

Ainda com o placar em 1 a 0 para o Corinthians, Paquetá recebeu um passe dentro da área. Mas, de primeira, mandou a bola por cima do gol, para a festa da torcida corintiana. Além dessa finalização, ele deu 10 passes (cinco certos), além de sofrer uma falta e cometer outras duas. O meia esteve em campo por 42 minutos.

+ Aposte nas partidas do Flamengo

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Filipe Luís enaltece Lucas Paquetá em derrota do Flamengo

Após a partida, o técnico Filipe Luís enalteceu a qualidade técnica do meio-campista e ressaltou a polivalência do jogador.

- É um jogador muito diferente, muito acima da média. Vai dar muitas soluções para a equipe, principalmente com essas defesas em marcação individual, ele não perde bola. Hoje o Corinthians individualizou muito a marcação. A gente sabia disso. O Pedro era uma ideia ter um escape com ele, porque sustenta muito bem a bola. O Paquetá também. Além disso, o Paquetá joga em várias outras posições. Com o número de jogos e o calendário que vamos ter, precisamos desses jogadores que consigam fazer várias funções diferentes. É um jogador que eleva muitíssimo o nível dessa equipe - disse o treinador.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.