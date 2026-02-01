Filipe Luís desabafa após vice na Supercopa do Brasil: 'Nunca vi isso'

O técnico Filipe Luís falou após a derrota do Flamengo por 2 a 0 para o Corinthians na final da Supercopa Rei, neste domingo (1º). Em entrevista coletiva no Mané Garrincha, o comandante rubro-negro analisou a partida, pediu calma para não criar uma crise no início da temporada e comentou o lance capital do jogo: a expulsão de Carrascal, confirmada pelo VAR apenas quando os times voltavam para o segundo tempo.

continua após a publicidade

Para Filipe, o procedimento da arbitragem prejudicou o planejamento tático feito no vestiário, já que a equipe se preparou durante o descanso acreditando que voltaria com 11 jogadores.

Elenco do Flamengo em final da Supercopa do Brasil (Foto: DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/Mochila Press/Gazeta Press)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Sobre a expulsão de Carrascal

Ao ser questionado sobre o cartão vermelho aplicado a Carrascal antes do reinício da partida (por uma agressão ocorrida no fim do primeiro tempo), Filipe Luís foi sincero. Ele evitou usar o lance como muleta para o resultado, mas admitiu que a situação foi inédita em sua carreira.

continua após a publicidade

— Nunca tinha visto isso na minha vida. Não sei se já tinha acontecido em algum outro lugar, mas nunca tinha visto algo assim. Os jogadores ficaram esperando no campo e voltaram para o vestiário… Nós preparamos todo o plano para jogar 11 contra 11 — disse o técnico, que completou:

— Quando eu vi que ele foi para o VAR, já comecei a pensar numa estratégia de algum recurso para tentar jogar melhor. Não quero dar desculpa da derrota, não quero falar nada disso, mas nunca tinha visto.

continua após a publicidade

Análise do jogo e nada de terra arrasada

Filipe Luís rechaçou qualquer tentativa de apontar culpados individuais ou usar a parte física como justificativa. O treinador destacou que, mesmo com um a menos, o Flamengo terminou o jogo pressionando o Corinthians no campo de defesa.

— Eu gosto de ser muito frio com as análises. O resultado não vem se começam a procurar desculpas ou culpados. A verdade é que meu time acabou com um a menos o segundo tempo todo no campo do adversário. Se fosse a parte física, não seria assim — pontuou.

O técnico também pregou foco total no trabalho para evitar um clima de crise.

— É importante deixar claro que nós não vamos ganhar sempre. Se começar agora a comparar e começar a crise e catástrofe, eu preciso do contrário, da estabilidade. O único caminho que nós temos é trabalho, trabalho, trabalho.

Estreia de Paquetá

Apesar da derrota, o treinador fez questão de elogiar a estreia de Lucas Paquetá, que entrou no segundo tempo. Para Filipe Luís, o reforço será fundamental pela versatilidade e qualidade técnica.

— É um jogador muito diferente, muito acima da média. Vai nos dar muitas soluções, principalmente contra marcações individuais, porque é um jogador que não perde a bola. Além disso, o Paquetá joga em várias outras posições e, com o número de jogos do calendário, precisamos desses jogadores que consigam fazer várias funções. Ele eleva muitíssimo o nível dessa equipe — finalizou.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

+ Aposte em jogos de Flamengo e Corinthians na sequência da temporada!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.