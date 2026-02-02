Planejamento pesa e Flamengo sofre no início da temporada
Rubro-Negro perdeu os últimos três jogos
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo perdeu por 2 a 0 para o Corinthians e ficou com o vice-campeonato da Supercopa Rei neste domingo (1). Essa foi a terceira derrota seguida do time de Filipe Luís neste início de temporada, o que resulta em cobranças de torcedores. Um dos motivos apontados pelos rubro-negros por esse momento é o planejamento adotado pela comissão técnica para para o primeiro mês do ano.
Corinthians ignora estreia de Paquetá, vence o Flamengo e é campeão da Supercopa Rei
Futebol Nacional
CBF esclarece expulsão de Carrascal, do Flamengo, na Supercopa Rei
Futebol Nacional
Léo Ortiz aponta erro capital do Flamengo na Supercopa do Brasil
Flamengo
Por conta da reta final de 2025, quando o Flamengo disputou o Mundial de Clubes, o Flamengo entrou de férias depois de grande parte das equipes do futebol brasileiro. Diante deste cenário, os jogadores se reapresentaram nesse início de temporada também depois dos outros atletas, o que influenciou no planejamento rubro-negro, que começou o ano com o time sub-20 no Campeonato Carioca.
O cenário ficou delicado quando o Flamengo se complicou com os juniores nas primeiras rodadas do estadual, com duas derrotas e um empate. Assim, o planejamento foi alterado, com o retorno adiantado do time principal.
Com ritmo e intensidade abaixo do ideal, o Rubro-Negro perdeu para Fluminense, São Paulo e Corinthians, sofrendo seis gols. Nomes como Léo Ortiz, Arrascaeta e Pedro, titulares neste domingo, ainda não estão em plena forma física.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Filipe Luís, técnico do Flamengo, detalha cenário
Após o jogo no Estádio Mané Garrincha, o técnico Filipe Luís comentou a forma física e o ritmo de jogo dos atletas.
- Já sabemos que aconteceu uma mudança, é natural, nesse momento posso dizer... Claro que cada jogador tem a sua individualidade, por exemplo o Paquetá não vinha treinando. Alguns demoram um pouco mais, o Ortiz joga melhor com sequência de jogos, o Léo Pereira também. Todos eles vão pegando ritmo conforme forem jogando. Alguns chegaram bem, outros não chegaram tão bem. Mas daqui para frente não tem desculpa, já acabou a pré-temporada, estamos em plena competição. Espero o máximo nível dos meus jogadores. A minha exigência é o máximo que já vi eles performarem, a minha régua para exigir deles - explicou o treinador.
+ Aposte nas partidas do Flamengo
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Próximos jogos do Flamengo
04/02 - Flamengo x Internacional - Brasileirão
07/02 - Flamengo x Sampaio Corrêa - Campeonato Carioca
10/02 - Vitória x Flamengo - Campeonato Brasileiro
19/02 - Lanús x Flamengo - Recopa Sul-Americana
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias