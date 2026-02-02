Planejamento pesa e Flamengo sofre no início da temporada

O Flamengo perdeu por 2 a 0 para o Corinthians e ficou com o vice-campeonato da Supercopa Rei neste domingo (1). Essa foi a terceira derrota seguida do time de Filipe Luís neste início de temporada, o que resulta em cobranças de torcedores. Um dos motivos apontados pelos rubro-negros por esse momento é o planejamento adotado pela comissão técnica para para o primeiro mês do ano.

Por conta da reta final de 2025, quando o Flamengo disputou o Mundial de Clubes, o Flamengo entrou de férias depois de grande parte das equipes do futebol brasileiro. Diante deste cenário, os jogadores se reapresentaram nesse início de temporada também depois dos outros atletas, o que influenciou no planejamento rubro-negro, que começou o ano com o time sub-20 no Campeonato Carioca.

O cenário ficou delicado quando o Flamengo se complicou com os juniores nas primeiras rodadas do estadual, com duas derrotas e um empate. Assim, o planejamento foi alterado, com o retorno adiantado do time principal.

Com ritmo e intensidade abaixo do ideal, o Rubro-Negro perdeu para Fluminense, São Paulo e Corinthians, sofrendo seis gols. Nomes como Léo Ortiz, Arrascaeta e Pedro, titulares neste domingo, ainda não estão em plena forma física.

Filipe Luís, técnico do Flamengo, detalha cenário

Após o jogo no Estádio Mané Garrincha, o técnico Filipe Luís comentou a forma física e o ritmo de jogo dos atletas.

- Já sabemos que aconteceu uma mudança, é natural, nesse momento posso dizer... Claro que cada jogador tem a sua individualidade, por exemplo o Paquetá não vinha treinando. Alguns demoram um pouco mais, o Ortiz joga melhor com sequência de jogos, o Léo Pereira também. Todos eles vão pegando ritmo conforme forem jogando. Alguns chegaram bem, outros não chegaram tão bem. Mas daqui para frente não tem desculpa, já acabou a pré-temporada, estamos em plena competição. Espero o máximo nível dos meus jogadores. A minha exigência é o máximo que já vi eles performarem, a minha régua para exigir deles - explicou o treinador.

Elenco do Flamengo na Supercopa Rei (Foto: Delmiro Santos Junior/Mochila Press/Gazeta Press)

Próximos jogos do Flamengo

04/02 - Flamengo x Internacional - Brasileirão

07/02 - Flamengo x Sampaio Corrêa - Campeonato Carioca

10/02 - Vitória x Flamengo - Campeonato Brasileiro

19/02 - Lanús x Flamengo - Recopa Sul-Americana

