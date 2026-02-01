Léo Ortiz aponta erro capital do Flamengo na Supercopa do Brasil

O Flamengo foi superado pelo Corinthians por 2 a 0 neste domingo (1º) e ficou com o vice-campeonato da Supercopa Rei, em Brasília. Após o apito final no Mané Garrincha, o zagueiro Léo Ortiz analisou o desempenho rubro-negro. O defensor lamentou o resultado e, apesar de citar a dificuldade de jogar com um a menos após a expulsão de Carrascal, admitiu que faltou "atitude" ao time durante a primeira etapa.

— Lógico que dificulta, mas acho que a atitude foi boa na segunda etapa. Acredito que tinha que ter sido igual na primeira etapa. A gente não deixou de jogar, acho que a gente foi melhor, controlou mais o jogo, mas faltou um pouco mais de atitude no primeiro tempo — avaliou Ortiz ainda no gramado.

O zagueiro destacou que o Flamengo, mesmo com 10 homens, conseguiu ser superior em vontade durante boa parte do segundo tempo, até o desgaste físico pesar na reta final, quando Yuri Alberto selou o placar.

— No segundo tempo sobrou (atitude), tanto que por muito tempo não pareceu que a gente estava com um a menos. Mas é difícil, no final já está todo mundo esgotado — completou.

Com o vice-campeonato e o início de ano oscilante, a pressão sobre o elenco rubro-negro aumenta. Léo Ortiz pregou blindagem interna e foco total na recuperação imediata, já visando a rodada do meio de semana.

— Agora é trabalhar. Quando a fase é complicada assim, é fechar os ouvidos e trabalhar no dia a dia, porque quarta já tem Brasileiro e a gente tem que vencer — finalizou o zagueiro.

Como foi o jogo entre Flamengo e Corinthians?

O Flamengo até começou criando chances, mas viu o Corinthians abrir o placar com Gabriel Paulista em jogada de bola parada. Na volta para o segundo tempo, o Rubro-Negro teve Carrascal expulso por uma agressão cometida ainda na primeira etapa. Mesmo com a estreia de Lucas Paquetá, que teve chance clara de empatar, o time carioca não evitou a derrota, confirmada com um golaço de Yuri Alberto nos acréscimos.

Elenco do Flamengo na final da Supercopa do Brasil (Foto: DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/Mochila Press/Gazeta Press)

