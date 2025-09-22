Flamengo x Cruzeiro: veja como comprar ingresso para o jogo pelo Brasileirão

O próximo jogo do Flamengo no Maracanã será no dia 2 de outubro, pelo Brasileirão, quando recebe o Cruzeiro. Para o confronto no Rio, que contará com dois dos postulantes ao título da competição nacional, o ingresso mais barato custa R$ 100 (inteira).

continua após a publicidade

➡️ Flamengo prepara logística especial para jogo na Argentina pela Libertadores; confira

A venda de ingressos para o jogo entre rubro-negros e cruzeirenses, que contará com o retorno de Gabigol ao Maracanã, desta vez contra o seu ex-clube, começou no início deste mês. No entanto, com exclusividade aos sócios-torcedores do time carioca nas primeiras semanas.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Antes, jogos fora de casa

Antes da partida contra o Cruzeiro, o Rubro-Negro tem dois confrontos fora de casa. O primeiro será contra o Estudiantes, na quinta-feira, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Posteriormente, no domingo, visita o Corinthians em São Paulo, em partida válida pela 25ª rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

Confira os valores

Norte (Flamengo)

- Nação Maraca 1: R$30,00

- Nação Maraca 2: R$42,00

- Nação Maraca 3: R$48,00

- Público Geral: R$120,00 (meia R$60,00)

Sul (Flamengo)

- Nação Maraca 1: R$25,00

- Nação Maraca 2: R$35,00

- Nação Maraca 3: R$40,00

- Público Geral: R$100,00 (meia R$50,00)

Leste Superior (Flamengo)

- Nação Maraca 1: R$35,00

- Nação Maraca 2: R$49,00

- Nação Maraca 3: R$56,00

- Público Geral: R$140,00 (meia R$70,00)

Leste Inferior (Flamengo)

- Nação Maraca 1: R$40,00

- Nação Maraca 2: R$56,00

- Nação Maraca 3: R$64,00

- Público Geral: R$160,00 (meia R$80,00)

Espaço Fla+ - Leste Inferior: R$200,00

Oeste inferior (Flamengo)

- Nação Maraca 1: R$50,00

- Nação Maraca 2: R$70,00

- Nação Maraca 3: R$80,00

- Público Geral: R$200,00 (meia R$100,00)

Espaço Fla+ - Oeste Inferior: R$200,00

Maracanã Mais (Flamengo)

- Nação Maraca 1: R$206,25

- Nação Maraca 2: R$258,75

- Nação Maraca 3: R$285,00

- Público Geral: R$600,00 (meia R$337,50)

Torcida do Flamengo no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real