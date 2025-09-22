Flamengo x Cruzeiro: veja como comprar ingresso para o jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam no inpicio de outubro
O próximo jogo do Flamengo no Maracanã será no dia 2 de outubro, pelo Brasileirão, quando recebe o Cruzeiro. Para o confronto no Rio, que contará com dois dos postulantes ao título da competição nacional, o ingresso mais barato custa R$ 100 (inteira).
A venda de ingressos para o jogo entre rubro-negros e cruzeirenses, que contará com o retorno de Gabigol ao Maracanã, desta vez contra o seu ex-clube, começou no início deste mês. No entanto, com exclusividade aos sócios-torcedores do time carioca nas primeiras semanas.
Antes, jogos fora de casa
Antes da partida contra o Cruzeiro, o Rubro-Negro tem dois confrontos fora de casa. O primeiro será contra o Estudiantes, na quinta-feira, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Posteriormente, no domingo, visita o Corinthians em São Paulo, em partida válida pela 25ª rodada do Brasileirão.
Confira os valores
Norte (Flamengo)
- Nação Maraca 1: R$30,00
- Nação Maraca 2: R$42,00
- Nação Maraca 3: R$48,00
- Público Geral: R$120,00 (meia R$60,00)
Sul (Flamengo)
- Nação Maraca 1: R$25,00
- Nação Maraca 2: R$35,00
- Nação Maraca 3: R$40,00
- Público Geral: R$100,00 (meia R$50,00)
Leste Superior (Flamengo)
- Nação Maraca 1: R$35,00
- Nação Maraca 2: R$49,00
- Nação Maraca 3: R$56,00
- Público Geral: R$140,00 (meia R$70,00)
Leste Inferior (Flamengo)
- Nação Maraca 1: R$40,00
- Nação Maraca 2: R$56,00
- Nação Maraca 3: R$64,00
- Público Geral: R$160,00 (meia R$80,00)
Espaço Fla+ - Leste Inferior: R$200,00
Oeste inferior (Flamengo)
- Nação Maraca 1: R$50,00
- Nação Maraca 2: R$70,00
- Nação Maraca 3: R$80,00
- Público Geral: R$200,00 (meia R$100,00)
Espaço Fla+ - Oeste Inferior: R$200,00
Maracanã Mais (Flamengo)
- Nação Maraca 1: R$206,25
- Nação Maraca 2: R$258,75
- Nação Maraca 3: R$285,00
- Público Geral: R$600,00 (meia R$337,50)
