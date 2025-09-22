Flamengo rescinde contrato de herói do título do Mundial Sub-20 de 2024
O Flamengo rescindiu, nesta segunda-feira (22), o contrato de Felipe Teresa, herói da conquista do título do Mundial Sub-20 de 2024. O atacante, que tinha contrato até julho de 2026, vinha gerando insatisfação na comissão técnica por conta do seu comportamento.
Membros da comissão técnica e dirigentes do Flamengo estavam insatisfeitos com a postura de Felipe Teresa em treinos e jogos do time carioca na categoria. Diante de uma reformulação nas divisões de base rubro-negras, o jogador deixou o clube. A informação foi noticiada, inicialmente, pelo jornalista Guilherme Flazoeiro, e confirmada pelo Lance!.
Além da sua participação fundamental na conquista do Mundial Sub-20 em 2024, o jogador de 19 anos também esteve na decisão do torneio deste ano. (contra o Barcelona). O atacante entrou na partida no segundo tempo.
Ainda em 2024, Felipe Teresa chegou a receber oportunidade no profissional, em partida contra o Grêmio, pelo Brasileirão, e marcou gol. Posteriormente, foi utilizado no início do Campeonato Carioca de 2025, mas não teve mais chances.
Números de Felipe Teresa em 2025
Com a camisa do Flamengo, Felipe Teresa disputou 25 jogos, com cinco gols.
