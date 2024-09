Confronto contra o Athletico-PR pode aumentar crise no Flamengo; veja motivos

O meio-campista uruguaio do Flamengo, Giorgian de Arrascaeta (C), e o zagueiro do Flamengo, David Luiz, reagem após perderem a partida de volta das quartas de final da Copa Libertadores entre o Peñarol do Uruguai e o Flamengo do Brasil, no estádio Campeon del Siglo, em Montevidéu. (Foto de Eitan ABRAMOVICH/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/09/2024 - 05:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Magoada, a torcida do Flamengo reencontra a equipe neste domingo (29), às 20h, no Maracanã. O confronto contra o Athletico-PR pode aumentar ainda mais a crise no Rubro-Negro, principalmente em caso de resultado negativo. Veja os motivos!

Tite balança mas não cai

Para os torcedores, o principal motivo da turbulência no Flamengo é a manutenção do trabalho do técnico Tite. Eliminado da Libertadores, longe do título do Brasileirão e com um desempenho técnico abaixo do esperado, o treinador está longe de ser uma unanimidade nas arquibancadas do Maracanã. Contratado como solução, o badalado treinador não conseguiu implementar seu estilo de jogo, e já tem sua permanência descartada por diversos candidatos à presidência do Flamengo em 2025.

Apesar disso, o técnico segue no cargo, o que já deve proporcionar vaias e xingamentos assim que a bola rolar no Maracanã. Mais uma derrota, porém, pode ser a gota d'água para o trabalho de Adenor Bacchi.

Ataque inoperante do Flamengo

Ainda sobre Tite, o trabalho, aparentemente, girava em torno de Pedro. Após a lesão do atacante, o técnico não encontrou soluções para o ataque, deixando a equipe inoperante e inofensiva. Na Libertadores, por exemplo, o Flamengo não marcou gols após perder o atacante, que se machucou a serviço da Seleção Brasileira. Usando as partidas contra o Peñarol como exemplo, no Maracanã foi Carlinhos o escolhido para entrar. Em Montevidéu, foi a vez do ídolo Gabigol. A bola não chegou e a equipe, que precisava marcar, finalizou apenas duas vezes e acabou eliminada.

Reencontro tenso com a torcida

Mesmo com a eliminação, a expectativa é de um público razoável para a partida deste domingo. Até o fechamento desta matéria, cerca de 17 mil ingressos haviam sido vendidos. Sem setores ainda esgotados, o lado Sul do estádio ainda não foi aberto. A expectativa de público é de 30 a 40 mil pessoas.

Pela tônica do jogo, os torcedores que irão ao Maracanã não estarão satisfeitos e devem protestar, tanto contra Tite quanto contra a diretoria, representada na figura de Rodolfo Landim.

Distância da liderança e marca negativa histórica

Em caso de uma combinação catastrófica de resultados, o Flamengo pode finalizar a rodada fora do G-4 e a 14 pontos da liderança. Para isso, basta que o Botafogo vença sua partida, assim como o São Paulo, e que o Rubro-Negro não consiga se recuperar contra o Furacão.

Além disso, um resultado negativo pode resultar na pior sequência do Flamengo em oito anos. A última vez que o Flamengo ficou mais de quatro jogos sem vitória foi entre março e abril de 2016. Na época, a equipe comandada por Muricy Ramalho permaneceu sem vencer por seis partidas, com derrotas para Confiança-SE, Athletico-PR e Volta Redonda, além de empates com Fluminense, Vasco e Botafogo.