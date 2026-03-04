Lucas Paquetá, reforço mais caro da história do Flamengo, se posicionou sobre a demissão de Filipe Luís. Em suas redes sociais, o meio-campista mencionou a projeção dos sonhos que idealizou com o treinador, mas que não irão acontecer. Além disso, ressaltou a lealdade e dedicação do profissional, além de agradecê-lo pelos títulos no Rubro-Negro.

continua após a publicidade

- Como eu queria que todos aqueles sonhos q sonhamos juntos tivessem sido realizados…

Queria te agradecer por tudo que você fez pra me trazer de volta, sem dúvida alguma, o maior responsável por isso! Sua lealdade, dedicação e amor pelo que faz sempre será um exemplo pra todos nós - iniciou Lucas Paquetá sobre a saída de Filipe Luís do Flamengo.

Paquetá abraça Filipe Luís na chegada ao Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

- Como flamenguista, obrigado por todas as conquistas que ninguém jamais apagará! Como amigo, obrigado por ser esse cara sensacional que você é! Te amamos fili, que Deus te abençoe e te faça ter ainda mais sucesso em tudo que fizer - completou o meio-campista.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

➡️ Aposte nos próximos jogos do Flamengo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Como citado por Paquetá, Filipe Luís foi peça fundamental em seu ao jogador ao Flamengo. No jogo que marcou a despedida do treinador, o camisa 20 balançou a rede duas vezes, na vitória por 8 a 0 sobre o Madureira.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.