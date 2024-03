Como fica a questão da renovação de contrato de Gabigol com o Flamengo após punição do Tribunal?

Gabigol tem conversas por renovação de contrato com o Flamengo, uma vez que seu vínculo se encerra no fim do ano (Foto: Gilvan de Souza / CRF)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/03/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Com contrato até o fim de 2024 com o Flamengo, Gabigol se vê em uma encruzilhada. Por conta da punição aplicada pelo Tribunal de Justiça Antidopagem devido a uma tentativa de fraude em um exame, o camisa 10 está proibido de jogar futebol até abril de 2025.

Embora o jogador conte com o apoio do clube para reverter a decisão junto a Corte Arbitral do Esporte (CAS), o jogador não possui garantias de que a decisão irá mudar. E isso pode interferir no processo e nas discussões relacionadas a renovação do vínculo com o herói das Libertadores de 2019 e 2022.

No primeiro dia da audiência envolvendo o julgamento de Gabigol, Marcos Braz comentou sobre o assunto. Em entrevista à "ESPN" no dia do sorteio dos grupos da Libertadores, o dirigente do Flamengo afirmou que está conversando com o atleta, mas deixou um mistério com relação ao futuro do camisa 10.

- As coisas ainda estão sob controle. Venho sempre falando com o Gabriel. Hoje (dia 18 de fevereiro) teve a (primeira) audiência dele por mais de cinco horas, ele esteve presente, junto com a situação do questionamento, da averiguação do doping surpresa que teve no Ninho. Está sendo bem explicado, equacionado. Quem vai decidir, vai decidir pelo certo, pelo correto.

Gabigol prioriza absolvição após condenação por fraude em exame antidoping (Marcelo Cortes / CRF)

Nessa nova etapa desde a condenação do jogador, o Flamengo trata como prioridade, assim como o atacante, a absolvição junto ao CAS. O atleta é visto como peça importante do elenco comandado por Tite para 2024, principalmente por conta da possibilidade de perder nomes chaves no período da Copa América.

Caso Gabigol não consiga reverter a punição e tenha que se afastar até abril de 2025, o Rubro-Negro tem a possibilidade de suspender o contrato do atacante. E a renovação poderia ganhar capítulos novos e obstáculos ainda maiores em busca de um final feliz para ambas as partes.