Como a suspensão de Gabigol afeta o futebol do Flamengo?

Escrito por Lance! • Publicada em 26/03/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Punido pela Justiça Desportiva Antidopagem, Gabigol precisará se afastar dos gramados até abril de 2025. Mas como isso afeta o futebol do Flamengo na temporada? O Lance! explica.

Desde a chegada de Tite, o camisa 10 não vem conseguindo ser titular, uma vez que o treinador possui uma preferência por Pedro. Inclusive, o artilheiro do Rubro-Negro em 2024 chegou a ser convocado pelo comandante para a Copa do Mundo de 2022 em detrimento do heróis das duas últimas Libertadores.

De maneira imediata, a ausência de Gabigol pode não causar muito impacto na equipe em busca de seus objetivos. Vale lembrar que o atacante não entrou em campo em nenhuma das duas semifinais diante do Fluminense, onde o Flamengo conquistou uma vaga para a decisão do Campeonato Carioca.

Na atual edição do estadual, a equipe de Tite entrou em campo em 13 oportunidades, sendo que o atleta participou de apenas oito confrontos. E nesse recorte, o jogador balançou as redes duas vezes, além de ter desperdiçado um pênalti no clássico contra o Vasco.

No entanto, essa punição sofrida pelo atacante pode impactar o clube em seus objetivos em um futuro próximo. Vivendo grande fase, Pedro é cotado para ser convocado pela Seleção Brasileira de Dorival Júnior e pode desfalcar a equipe de Tite por cerca de nove jogos no período da Copa América.

Naturalmente, Gabigol seria um dos jogadores mais cotados para assumir a função do artilheiro e conseguir ter a tão sonhada sequência de partidas como titular que não vem conseguindo ter nos últimos meses. Outra opção seria improvisar Bruno Henrique como uma referência do ataque.

E além do campo e bola, essa suspensão pode significar uma outra postura do clube com relação a renovação de contrato do atacante. O atleta tem vínculo com o Flamengo até dezembro de 2024, enquanto a sanção recebida se encerra somente em abril de 2025.

Caso a punição não seja revertida com o recurso que será feito pela defesa do jogador, o futuro de Gabigol no Mais Querido fica comprometido. Assim como parte do planejamento do futebol para a temporada.