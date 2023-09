Às vésperas da decisão da Copa do Brasil, o Flamengo sofreu mais uma dura derrota. Nesta quarta-feira, em Cariacica, no Espírito Santo, o time foi batido pelo Athletico Paranaense por 3 a 0 e desperdiçou a chance de dormir na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Esta foi a sétima vez que a equipe perdeu desde a chegada de Jorge Sampaoli e a 15ª em todo o ano, igualando o número de 2022.



Em 2023, o Flamengo soma 59 partidas disputadas, com 33 vitórias, 11 empates e, agora, 15 derrotas. No ano passado, o time perdeu as mesmas 15, porém, em 77 jogos realizados entre 1º de janeiro e 31 de dezembro. Restando ainda 17 confrontos para o fim da temporada, essa já é a segunda pior marca desde 2018. Somente em 2021 o Rubro-Negro perdeu mais vezes: 17. Marca que poderá ser ultrapassada até o fim do ano.



Os números defensivos também chamam a atenção. Neste ano, com jogos ainda a disputar, o Flamengo já sofreu 66 gols, um a mais do que nos anos completos de 2022 e 2020, e dois a mais do que em 2019.



A equipe carioca volta à campo neste domingo, às 16h, no Maracanã, para o primeiro duelo da grande final da Copa do Brasil. O adversário será o São Paulo, atualmente comandado pelo técnico Dorival Júnior, campeão da competição nacional com o Flamengo no ano passado.



ÚLTIMOS ANOS DO FLAMENGO

- Números do ano, não da temporada*



2023 - 59 jogos - 15 derrotas - 66 gols sofridos**

2022 - 77 jogos - 15 derrotas - 65 gols sofridos

2021 - 87 jogos - 17 derrotas - 83 gols sofridos

2020 - 58 jogos - 9 derrotas - 65 gols sofridos

2019 - 74 jogos - 9 derrotas - 64 gols sofridos

2018 - 67 jogos - 13 derrotas - 46 gols sofridos



* Por conta da pandemia, alguns jogos da temporada 2020 foram disputados - e estão contabilizados - no ano de 2021

** Temporada ainda em andamento