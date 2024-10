Com Gabigol ‘descontraído’, Filipe Luís prepara Flamengo para o clássico

Gabigol está à vontade sob o comando de Filipe Luís (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/10/2024 - 06:15 • Rio de Janeiro

Há uma série de desfalques por lesão e outras por jogadores cedidos a seleções nacionais, mas nem por isso o técnico Filipe Luís tem deixado de lado os treinos táticos no Flamengo com foco na reta final do Brasileirão. Nessa sexta-feira, o treinador comandou a terceira atividade em preparação para o clássico com o Fluminense, na próxima quinta-feira.

O Fla-Flu da próxima semana tem potencial para ser decisivo. Quarto colocado no Campeonato Brasileiro, o Flamengo quer a vitória para seguir com chances de brigar pelo título. E, na outra ponta da tabela, o Fluminense precisa de um bom resultado para pelo menos se manter fora da zona de rebaixamento.

Assim, Filipe Luís tem aproveitado a parada para a data Fifa para azeitar o Flamengo. Uma das expectativas é pelo aproveitamento de Gabriel Barbosa, que ganhou nova motivação após a mudança no comando técnico. Sob Tite, Gabigol vinha sendo pouco aproveitado, e nas vezes que atuava ficava devendo.

Nessa sexta-feira, o Flamengo divulgou imagens do treino no Ninho do Urubu e mostrou um Gabriel Barbosa bem à vontade. O atacante inclusive aparece comemorando uma “vitória” em disputa de corrida com David Luiz.

Além do clássico pelo Brasileirão, os jogadores à disposição de Filipe Luís se preparam para a partida de volta das semifinais da Copa do Brasil. O confronto diante do Corinthians, em São Paulo, foi confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva para o domingo, 20 de outubro.