Com feito inédito, Flamengo promove mudança no comando técnico do futebol feminino

O Flamengo anunciou uma mudança no comando técnico da equipe do futebol feminino profissional. Rosana Augusto, que estava na Seleção Brasileira Sub-20, foi contratada para ocupar o cargo que era de Maurício Salgado, contratado em agosto de 2023. Essa será a primeira vez que uma mulher treinará o time profissional rubro-negro.

Rosana tem passagens como treinadora por Athletico Paranaense e Red Bull Bragantino. Com a Seleção Sub-20, conquistou o Sul-Americano da categoria de forma invicta e disputou o Mundial na Colômbia.

- Minha chegada ao Flamengo aconteceu de forma rápida e estou muito feliz por fazer parte desse clube gigante e liderar um elenco bastante qualificado. Dentro disso, esperamos criar rapidamente uma identidade e galgar coisas maiores. O primeiro passo é ganhar a Copa Rio e, num segundo momento, gerar confiança nas atletas para conquistar vitórias e a classificação no Brasileiro. Em se tratando de Flamengo, obviamente, o foco é nos títulos - disse Rosana.

Rosana Augusto assume o Flamengo feminino (Foto: Divulgação)

- A torcida pode esperar um time com o DNA do Flamengo, que gosta de ter a posse, com jogo apoiado, bem agressivo, entendendo as vantagens diante dos adversários e sempre duelando com muita raça para vencer as partidas - completou a treinadora.

Além de Rosana Augusto, o auxiliar técnico Ney Melo também chega ao Flamengo.

