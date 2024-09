Candidato à presidência do Flamengo estima que novo estádio irá custar R$ 2,5 bilhões

Luiz Eduardo Baptista, o BAP, concedeu entrevista ao Lance! (Foto: Lance!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 17:56 • Rio de Janeiro

Um dos candidatos à presidência do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, estima que o novo estádio do Flamengo deverá custar cerca de R$ 2,5 bilhões. A intenção é erguer uma arena na região do gasômetro, na área central do Rio, para 70 mil pessoas.

A estimativa de BAP foi revelada em entrevista exclusiva ao Lance!, que está fazendo uma série com todos os candidatos à presidência do Flamengo. O pleito rubro-negro está marcado para dezembro e definirá o presidente do próximo triênio.

— Eu estimo que um estádio de 70 mil lugares vai custar alguma coisa como R$ 2,5 bilhões —, ponderou o candidato. Ele ainda considerou que o clube deverá enfrentar contestações na Justiça acerca da aquisição do terreno, que pertencia a um fundo gerido pela Caixa Econômica Federal e foi desapropriado pela Prefeitura do Rio.

— Tenho certeza absoluta que haverá um imbróglio, uma batalha jurídica, que isso vai ser decidido no campo judicial, que no Brasil acaba tendo uma conotação de influência política grande também. Oxalá a gente consiga, com o time que eu tenho, junto comigo, ganhando as eleições, que a gente consiga contornar esses desafios e a gente consiga chegar a uma solução que seja boa para a Caixa Econômica, para o fundo da Caixa, para a Prefeitura, para o governo do Estado, para o torcedor do Flamengo e para o Flamengo.

Luiz Eduardo Baptista também se declarou “absolutamente contrário” à aquisição do Leixões, clube da segunda divisão de Portugal. O Flamengo está em tratativas com foco, segundo a administração atual, de ajudar na internacionalização do clube.

— O Flamengo não ganha absolutamente nada com isso —, afirmou BAP. Isso é uma perda de tempo, de energia. É uma péssima ideia para o momento que o Flamengo vive. Se eu for eleito, em qualquer estágio que esse projeto esteja, ele será abortado e cancelado.