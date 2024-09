Conselho Deliberativo do Flamengo dificulta implementação de SAF no clube

Projeto de SAF no Flamengo é dificultado pelo Conselho Deliberativo do clube (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/09/2024 - 21:42 • Rio de Janeiro (RJ)

O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou uma mudança no Estatuto do clube para dificultar a implementação de uma SAF no Rubro-Negro. A emenda teve 272 votos a favor e apenas dois contrários.

Anteriormente, o Conselho Deliberativo seria responsável por responder sobre o tema, mas um hipotético projeto de SAF precisará ser discutido em assembleia geral. O projeto só será debatido com no mímino 60% dos sócios presentes e precisará de 2/3 dos votos para ser aprovado.

Além disso, dirigentes do Flamengo no triênio anterior não poderá assumir nenhum cargo remunerado na SAF do clube por um período de seis anos. Com isso, a hipótese perde força após especulações do clube vender ações minoritárias.

Em entrevistas ao Lance!, tanto Luiz Eduardo Baptista, o BAP, quanto Wallim Vasconcellos se mostraram contrários ao projeto de SAF. Ambos são candidatos à presidência do Rubro-Negro e buscam desbancar Rodrigo Dunshee, candidato da situação.