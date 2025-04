Após o título da Libertadores Sub-20, Cleber dos Santos foi demitido do Flamengo. Dois dias após o seu desligamento ser anunciado pelo clube carioca, o treinador afirmou que recebeu com surpresa a notícia. Afinal, segundo ele, José Boto, diretor de futebol do Rubro-Negro, lhe ofereceu uma nova função.

- Sou muito grato ao Flamengo e minha relação com o clube vem de longa data. E sempre foi de muito respeito, tanto da minha parte quanto do clube. O que me surpreende e entristece é a forma como a condução da questão foi tratada pelo atual gestor do futebol do clube. Trazer pessoas de confiança faz parte do futebol, é normal - iniciou o treinador, em entrevista ao "Ge".

Cleber dos Santos com a taça da Libertadores Sub-20 pelo Flamengo (Foto: Divulgação)

- O problema foi que, depois do título da Libertadores, ele me chamou ao CT para conversar. Me ofereceu uma nova função, mas, tempos depois, o RH simplesmente comunicou meu desligamento sem justificativa. O Flamengo é muito maior do que tudo isso - completou.

Veja a nota do Flamengo comunicando a demissão do treinador

"O técnico Cleber dos Santos não faz mais parte da comissão técnica das categorias de base do Flamengo. O clube agradece aos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade da carreira do treinador."

Novo técnico do Flamengo sub-20

O Fla já havia anunciado a contratação do português Nuno Campos para o cargo de treinador da equipe sub-20 na última semana. Ele trabalhou com o diretor de futebol rubro-negro, José Boto, no Shakthar Donetsk, da Ucrânia.

Ex-jogador de clubes de menor expressão do futebol português, como Belenenses e Farense, Nuno iniciou a sua trajetória na beira do campo como auxiliar técnico. Ele trabalhou ao lado do seu conterrâneo Paulo Fonseca nos seguintes clubes: Pinhalnovense, CD Aves, Paços Ferreira, Porto, Braga, Shakhtar Donetsk e Roma.

Após a passagem pela Roma, Nuno Campos optou por seguir a carreira de treinador. Foram duas breves experiências. A primeira com o Santa Clara em 2021, mas ficou apenas um mês. A segunda com o Tondela (treinou a equipe em 10 jogos). Já o seu último trabalho foi no Toluca, do México, mas novamente como auxiliar técnico, ao lado de Renato Paiva, hoje no Botafogo.

Mesmo com a chegada de Nuno, havia a possibilidade de Cleber dos Santos seguir no clube como técnico da equipe B do sub-20. Contudo, a ideia não se concretizou, e o profissional deixa o clube após seis meses.

