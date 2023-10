As camisas seguem um modelo bem simples, sem muitos detalhes. Predominantemente rosa, as blusas são em tecido tipo acetinado, com um fundo de estampa/marca d'água (bem leve), dando a sensação de movimento à peça. As golas são em formato V, na cor vermelha. As barras das mangas também são vermelhas, mas têm uma listra fina branca acima, fazendo uma espécie de transição entre as cores.