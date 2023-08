Bruno Henrique segue escrevendo o seu nome na história do Flamengo e da Libertadores. Nesta quinta-feira, o atacante marcou o gol da vitória rubro-negra por 1 a 0, no Maracanã, sobre o Olimpia, do Paraguai, pelo jogo de ida das oitavas de final da competição sul-americana, e se tornou o 5º brasileiro com mais tentos anotados na história da disputa.



Disputando a sua 7ª edição da Copa, Bruno atingiu a marca de 21 gols marcados em 49 partidas disputadas. O rubro-negro empatou no ranking geral com dois goleadores que brilharam nas décadas de 60 e 70: Célio Taveira, ex-Vasco e Corinthians, e Jairzinho, ex-Botafogo e Cruzeiro.



Quem encabeça a lista é exatamente Gabriel Barbosa, autor do cruzamento para o gol de Bruno Henrique sobre os paraguaios. Com apenas 26 anos de idade, Gabigol já é o maior artilheiro brasileiro da história da Libertadores com 31 bolas na rede.



BRASILEIROS COM MAIS GOLS NA HISTÓRIA DA LIBERTADORES



1º - Gabigol - 31 gols em 54 jogos

2º - Luizão - 29 gols em 42 jogos

3º - Palhinha - 25 gols em 31 jogos

Fred - 25 gols em 43 jogos

5º - Jairzinho - 21 gols em 36 jogos

Célio Taveira - 21 gols em 43 jogos

Bruno Henrique - 21 gols em 49 jogos

8º - Rony - 20 gols em 44 jogos

9º - Guilherme - 19 gols em 27 jogos

Pedro - 19 gols em 34 jogos

Ricardo Oliveira - 19 gols em 34 jogos