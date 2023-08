O Flamengo venceu o Olimpia por 1 a 0 nesta quinta-feira (3), no Maracanã, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores. A partida foi pegada, com os paraguaios muito fechados e cometendo muitas faltas. O Rubro-Negro tinha dificuldades para manter a bola e trabalhar as jogadas para furar a retranca. Porém, Bruno Henrique garantiu o triunfo com assistência de Gabigol no início do segundo tempo.