Fla Manguaça homenageia ‘Gazela Negra’ no Carnaval do Rio nesta segunda-feira

A GRCSES Fla Manguaça, escola de samba ligada à torcida do Flamengo, levará para a avenida da Intendente Magalhães nesta segunda-feira (3) o legado de Érica Lopes da Silva, a "Gazela Negra". Rumo ao título da Série Prata e o acesso para a Série Ouro, a agremiação promete um desfile exaltando a excência rubro-negra. O Lance! conversou com o presidente Felipe Amorim para saber detalhes da apresentação no carnaval.

A escolha pelo enredo "Coletivo Gazela Negra, o quilombo contra o racimo" busca enaltecer a importância de grandes atletas negros que representaram o Flamengo, como Domingos da Guia, Fio Maravilho, Andrade, Vini Júnior, Rebeca Andrade, Izaquias Queiroz e Érica Lopes.

Casal de Mestre-sala e Porta-bandeira da Fla Manguaça (Foto: Lucas Bayer/Lance)

Segundo o presidente da escola de samba Fla Manguaça, a escolha pela homenagem para Érica, de 88 anos, surgiu após uma conversa com um amigo. Além disso, Felipe enalteceu a importância de levar para a avenida um tema tão importante e que precisa ser pontuado em todas as esferas.

- Um amigo, o Victor, logo que acabou o carnaval, me mandou mensagem e falou: "acho que daria um enredo legal falar sobre a Gaseira Negra". E, um tempo depois, a Beatriz também trouxe essa ideia, e aí liguei para o carnavalesco (Amarildo de Mello) e falei da ideia e pedi a opinião dele. Imediatamente ele fez uma pesquisa e achou que tinha tudo a ver com a escola, com a mensagem que a escola quer passar - iniciou Felipe Amorim.

Érica Lopes ao lado dos integrantes da bateria da Fla Manguaça (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

- O racismo no esporte é um tema atual. Exemplos do Vinícius Júnior e outros mais que passaram por isso. Então, a gente aproveitou a história da Érica, que é uma história muito legal e de muito sucesso, para ser um fio condutor para abordar esse tema, que é o racismo no esporte. Acredito que é uma forma da gente passar a mensagem de uma realidade que acontece, e de uma forma mais popular, trazendo à tona alguns nomes rubro-negros, que fizeram parte da história, dando voz aos atletas negros do clube que são muitos e que tem uma relevância nos cenários esportivos mundial - completou.

Último ensaio técnico e expectativa para o desfile

A reportagem do Lance! esteve presente no último ensaio técnico da Fla Manguaça, nos arredores do Maracanã, antes do desfile. A agremiação aparou as últimas arestas para fazer bonito no dia 3 de março. Com a presença de Érica Lopes, que ficou visivelmente emocionada, o ensaio contou com pirotecnia e muitos adereços rubro-negros.

- Muito obrigado pelo carinho, gente. Essa camiseta canta alto em mim ainda - disse Érica.

Érica Lopes, a Gazela Negra, durante o ensaio para o carnaval (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

A escola bateu na porta do acesso à Série Ouro em 2024. Anteriormente, foi campeã do Grupo de Avaliação e da Série Bronze em 2022 e 2023, respectivamente. Assim, a motivação é grande para atingir a meta esse ano.

- A expectativa está a melhor possível, a escola está trabalhando muito para poder apresentar um carnaval de nível. A gente vem numa pegada de um título no grupo de avaliação, um título na série bronze e ficamos fora da sapucaí ano passado por um décimo. Nossa comunidade, nossos segmentos, todo mundo com esse grito entalado na garganta e a gente vai usar esse combustível, esse décimozinho que faltou, para vim mais forte, vim com garra. Nós sabemos que é uma tarefa difícil, mas vamos entregar o nosso melhor, daremos o nosso máximo para conseguir esse objetivo. Então, sonhado o título da série prata e o acesso à sapucaí - afirmou.

Ensaio da Fla Manguaça (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Ligação entre samba, carnaval e futebol

No decorrer de sua história, o Flamengo foi citado em obras por diversos artistas, como João Nogueira, Moraes Moreira e Bebeto. Já no Carnaval, o Rubro-Negro foi homenageado pela Estácio de Sá em 1995 e 2022. As cores do time da Gávea também estiveram presentes no desfile da Imperatriz Leopoldinense em 2014, quando a escola homenageou Zico.

Para Felipe Amorim é importante destacar que a escola de samba é diferente da torcida organizada.

- O samba e o carnaval se misturam. Sei que causa uma preocupação, uma certa estranheza para o mundo do carnaval quando vê uma escola de samba oriunda de uma torcida, mas acho que a gente já demonstrou nesses três anos que somos uma escola de samba de rubro negros. No entanto, é uma escola de samba, acho que a gente não deixou a desejar em nenhum dos nossos três desfiles. Todo mundo que vai e conhece como a gente funciona, conhece mais de perto, vê que é uma escola de samba, não uma torcida - apontou.

Integrantes da Fla Manguaça (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

- O objetivo da Fla Manguaça é unir as duas paixões: pelo Flamengo e pelo carnaval. Sempre respeitando as tradições, sempre respeitando as co-irmãs. Maracanã é Maracanã, avenida é avenida, são mundos, propostas e objetivos diferentes. Mas juntar essas duas paixões, acho que tem tudo a ver, tem a cara do Rio, então tenho certeza que todo mundo que tem esse pé atrás, procure conhecer mais a escola, procure entender como as coisas funcionam, que tenho certeza que o pensamento vai mudar - completou.

Confira o samba-enredo da Fla Manguaça 🔴⚫🥁

Mulher brasileira de alma africana

Atleta guerreira, o samba te chama

Gazela Negra corre o tempo no olhar

Contra o racismo empunho alta a bandeira

Com a coragem conquistou o seu lugar

Orgulho de todas as gerações

Quebrou amarras, arrebentou grilhões

Eparrey Oyá! Feito ventania

Preta reluziu pra afastar o mal

Vencer demandas, reinar na pista

E se apaixonar em pleno carnaval

Nega sua fama se espalho

O mundo te consagrou

Espelho dessa nação

Nega lutou pra sobreviver

Tão lindo te ver vencer

Pioneira do panteão

Um legado para eternidade

Fla Manguaça é só felicidade

O Olimpo é aqui

Um chão de estrelas

E minha história tem que respeitar

De corpo, alma e coração

Sou campeão de terra e mar

Quero ver quem vai falar do meu cabelo

Quero ver quem vai julgar a minha fé

E no pódio da igualdade

Tem povo preto

Ouro, prata e bronze

Sou o que quiser

Composição: Pretinho da Serrinha / Fred Camacho / Gustavo Clarão / Tito José

Quem foi Érica Lopes da Silva

Natural de Porto Alegre (RS), Érica Lopes da Silva é considerada a maior velocista da história do Flamengo (chegou no clube com 22 anos). Entre as suas principais conquistas está a medalha de bronze no Pan-Americano de 1963. Além do clube carioca, ela também foi atleta do Grêmio e do Internacional.

Érica Lopes com a camisa do Flamengo (Foto: Revista do Esporte)

