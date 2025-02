O que o Flamengo tem a ver com o futebol dos Emirados Árabes? Os atacantes. Líder absoluto do Campeonato Emiradense, o Shabab Al-Ahli conta com três jogadores que já defenderam as cores do Rubro-Negro, além do técnico.

continua após a publicidade

➡️Lembra dele? Ex-Flamengo segue invicto com o Shabab Al-Ahli no Campeonato Emiradense

Os atacantes Yuri César, Guilherme Bala e Mateusão, assim como o treinador português Paulo Sousa tiveram breve passagem pelo Flamengo, porém ganharam maior destaque no futebol árabe.

Com 27 jogos, seis gols e 10 assistências, Guilherme Bala festejou a temporada vivida pelo Shabab Al-Ahli. Na última partida do Emiradense, o ex-Flamengo deu o passe para o gol de Mateusão, além de marcar o terceiro gol da vitória por 3 a 1 em cima do Ajman Club.

continua após a publicidade

- Estou muito feliz pelo momento que estou vivendo. Tenho trabalhado bastante para estar bem e sempre ajudado o Shabab. Feliz pelo gol marcado e também por poder contribuir novamente com uma assistência. Estamos com uma boa sequência na liga, invictos, com quinze partidas sem perder e sete vitórias consecutivas. Vamos continuar trabalhando muito para manter essa sequência - comemorou o ex-Flamengo.

Bala ainda é líder de assistência do time ao lado do espanhol Federico Cartabia. Ao todo, são 6 do brasileiro contra 4 do espanhol. Somando gol e assistência, o atacante tem 9 pelo clube.

continua após a publicidade

As atuações e os números de Mateusão também foram exaltados por torcedores, que questionaram o ex-clube pela rápida venda do jogador. Embora tenha ficado por dois anos na equipe, disputou apenas 8 jogos pelo Flamengo profissional. Na base do Flamengo, Mateusão era destaque, porém perdeu espaço e foi negociado por 2 milhões de euros.

Em quatro jogos, o atacante marcou seis gols, além de ter virado titular do Shabab Al-Ahli. Ao todo, somando gols e assistências, Mateusão tem cinco.

Além deles, Yuri César tambem integra o elenco que está invicto no Campeonato Emiradense. Cria da base do Flamengo, o atacante soma 14 participações em 15 jogos disputados e dois gols marcados, além de duas assistências.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ex-Flamengo, Paulo Sousa está invicto com o Shabab Al-Ahli

Na equipe desde metade de 2024, o português já conquistou alguns títulos nos Emirados Árabes. O mais recente foi a Supertaça dos Emirados e Catar, quando derrotou o Al-Rayyan, treinado pelo ex-Botafogo Artur Jorge, por 3 a 1.

Além do Campeonato Emiradense, o Shabab Al-Ahli também está disputando as oitavas de final da Copa AFC e a semifinal League Cup. No Emiradense, o time é líder absoluto com 41 pontos. O segundo colocado, o Sharjah FC, tem 37 pontos com o mesmo número de jogos.