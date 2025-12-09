Bap demonstra otimismo por renovação com Filipe Luís e diz que Flamengo será ainda mais forte em 2026

A temporada ainda não acabou, mas os torcedores do Flamengo estão na expectativa pela renovação de contrato de Filipe Luís, que tem vínculo com o Rubro-Negro até o fim deste ano. Durante a Premiação do Brasileirão, Bap, presidente do clube carioca, demonstrou otimismo pela permanência do técnico campeão da Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão.

continua após a publicidade

- A renovação com Filipe está caminhando. Acredito que vai ter um final feliz para todos. Com Boto, está tudo bem encaminhado também. Tudo caminhando bem. Teve esse Mundial que atrapalha do ponto de vista operacional, de acordo. Mas é como se tivesse jogado 10 dias para frente. Acredito que não vai mudar nada. Até o Natal deve estar com tudo fechado. O Mundial, para esse fim, posterga e atrapalha a decisão. Você lança mão para disputar. Imaginava estar com tudo fechado até dia 15, colocaria até o dia 25. Acho que os presentes de Natal podem ser outros (risos) - disse Bap, presidente do Flamengo.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Flamengo ainda mais forte em 2026

O Flamengo busca a conquista do bi mundial nesta reta final de 2025. No entanto, o planejamento para 2026 já está sendo traçado. Segundo Bap, o time carioca será ainda mais forte.

continua após a publicidade

- Não é R$ 1 bilhão para comprar presente de Natal, mas para planejar os próximos dois anos. O ano de 2026 tem um resultado orçamentário melhor que o desse ano, ainda que a gente não ganhe nada. Então vai ser um grande ano para o Flamengo. A diferença é que começa planejado para além de 2026. Isso é garantia de ganhar? Não. Mas a gente vem mais fortes do que em 2025. (…) É importante manter a fome, quero ter 30 leões com muita fome. Se vai ganhar ou não, são outros 500 - iniciou

Bap, presidente do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/CRF)

- Vão ter muitos times brigando pelo campeonato ano que vem. Cruzeiro vem com uma base muito mais forte. Palmeiras é um clube estruturado. Foi bicampeão brasileiro recentemente, brigou até o final com a gente. Fluminense, Botafogo, seguramente no páreo. E sempre tem algumas surpresas. Se falassem ano passado que o Cruzeiro estaria disputando pau a pau com Flamengo e Palmeiras, muita gente não teria certeza. Acredito que vai ser muito disputado. Vai ser uma maratona mais longa, mais complexa, um desafio importante. Acredito que vai ser um Brasileirão inesquecível ano que vem - completou o rubro-negro.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.