Atacante campeão com Filipe Luís deixa o Flamengo para acertar com clube paulista; entenda

A base do Flamengo é conhecida por ser um celeiro de bons jogadores e, diante disso, alguns deles acabam despertando o interesse de outros clubes. Victor Silva, atacante que estava no elenco do sub-20 nas campanhas vitoriosas da Libertadores e do Mundial, está de saída do Rubro-Negro e vai defender a Ferroviária de Araraquara.



Na noite desta segunda-feira (30), o perfil oficial do jogador no Instagram compartilhou uma mensagem na qual apareceu que a negociação entre Victor Silva e o time paulista está fechada. Na publicação, inclusive, o atacante diz que já assinou com a Ferroviária.

Victor Silva chegou ao Flamengo em 2023, após ser um dos destaques do Zumbi, de Alagoas, na Copinha. Com o Manto Sagrado, o atacante ganhou oportunidades no sub-20. Nesta temporada, o jogador de 20 anos iniciou a Copa São Paulo de Futebol Júnior como uma das principais opções para o ataque do time.



VICTOR SILVA CAMPEÃO DA LIBERTADORES PELO FLAMENGO

Victor Silva fez parte do elenco do Flamengo que conquistou a América e o Mundo em 2024. Ainda sob o comando de Mário Jorge, o atleta atuou em quatro oportunidades no torneio continental, tendo uma assistência. Já na grande final contra o Boca Juniors (ARG), o jogador entrou apenas nos minutos finais do confronto.

VICTOR SILVA COM FILIPE LUÍS

O atacante também esteve entre os relacionados do Flamengo na decisão do Mundial Sub-20 no Maracanã. No duelo com o Olympiacos (GRE), o técnico Filipe Luís não acionou o jogador, porém, esteve como opção no banco de reservas.

Na despedida de Filipe Luís do sub-20, que aconteceu na última quinta-feira (26), Victor Silva esteve à disposição. Durante a segunda etapa, o técnico colocou o atacante em campo na vitória do Flamengo, que garantiu vaga na final do Carioca da categoria.



FILIPE LUÍS TÉCNICO DO FLAMENGO

Enquanto Victor Silva está indo embora, o técnico Filipe Luís assumiu os profissionais do Flamengo. Dessa forma, a estreia do novo comandante está marcada para acontecer na quarta-feira (02) diante do Corinthians, pela ida da semifinal da Copa do Brasil.

O confronto acontece às 21h45 (horário de Brasília), no Maracanã. A Rede Globo (TV aberta), o SporTV (canal fechado) e o Amazon Prime (streaming) exibem o jogo.