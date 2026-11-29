Arrascaeta valoriza torcida do Flamengo e projeta festa pelo título brasileiro no Maracanã
Capitão rubro-negro valorizou a regularidade do time ao longo do Brasileiro
Após o empate do Flamengo com o Coritiba, Arrascaeta projetou a comemoração do decacampeonato brasileiro, marcada para quarta-feira (2), no Maracanã, na partida contra a Chapecoense. Capitão rubro-negro, o uruguaio destacou a participação da torcida ao longo da campanha e afirmou que os torcedores também serão protagonistas na festa pela conquista.
O meia lembrou o apoio recebido durante toda a temporada e demonstrou expectativa para celebrar mais um título ao lado dos flamenguistas. No ano passado, ele também levantou a taça do Brasileirão, conquistado pelo clube em 2025.
— Sim, agradecer por fazer parte da melhor parte, no Maraca, com o nosso torcedor. Porque eles foram parte de tudo isso, dessa conquista durante todo o ano, apoiaram muito o time. E então a gente sabe que quarta-feira eles vão fazer parte dessa comemoração, que é muito importante para nós — disse Arrascaeta no Couto Pereira.
Arrascaeta destaca força coletiva do Flamengo
O camisa 10 lembrou que a equipe também conseguiu resultados importantes nas partidas em que ele não esteve em campo e destacou a importância de todos se sentirem parte do grupo.
— Não, a gente tem um grupo muito qualificado que tem muito jogo que eu não estava e a gente ganhou muito jogo. Isso é fundamental e importante, tanto dentro de casa como fora. Todo mundo tem que se sentir importante também, acredito que isso é o mais fundamental e principal. Eu sempre tento ajudar meus companheiros da melhor forma possível — analisou.
Meia celebra regularidade na campanha do Brasileirão
Arrascaeta também comentou a possibilidade de o Flamengo alcançar uma das melhores campanhas da história dos pontos corridos. Sem se prender aos números, o uruguaio ressaltou a regularidade apresentada pela equipe ao longo do campeonato e colocou a conquista do título como o principal objetivo.
— É sempre bom ficar com esses pontos importantes. Grande campanha, mas, mais importante de tudo, acredito que é levantar a taça. No final das contas, a gente fez um Brasileiro muito bom, muito regular durante todo o ano. Então, como eu já falei, a gente mereceu — disse.
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