Pedro manda recado a Filipe Luís após comandar vitória do Flamengo sobre o Botafogo

Pedro celebrou a vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o Botafogo nesta quarta-feira (15), pela 28ª rodada do Brasileirão, destacando o bom momento individual e o significado especial da partida. O camisa 9 fez um gol, deu uma assistência e completou 300 jogos com a camisa rubro-negra.

continua após a publicidade

➡️ Presidente do Flamengo diz que Libra é ‘palmeirense’; liga responde

— Uma noite perfeita, com vitória, principalmente com gol, com assistência, completando 300 jogos com a camisa do Flamengo. Sem dúvida nenhuma, passa um filme na cabeça, é um sonho que eu realizo a cada dia vestindo essa camisa. Poder concluir com um jogo desse foi gratificante demais. Agradecer aos companheiros também, por todo o esforço. Toda a equipe jogou um bom futebol hoje, e saímos vitoriosos — disse o atacante ao "Premiere".

Pedro também ressaltou a importância da sequência de jogos para manter o ritmo e a confiança. Ele foi titular na partida e admitiu que ficar no banco abala a confiança, opção utlizada pelo técnico Filipe Luís em partidas recentes.

continua após a publicidade

— Com certeza, é importante ter sequência de jogos para desempenhar bem. Entrando em um jogo e ficando fora no outro, às vezes acaba tirando a sequência e a confiança também. Mas a gente tem que focar, além do coletivo, no individual, manter a cabeça boa e aproveitar as chances que tem, independente de serem 10 ou 15 minutos. É claro que todo jogador quer jogar, eu principalmente, como atacante, quero estar em campo para ter essa sequência. Então, feliz por ter começado jogando, por ter feito gol, e espero que seja assim até o final da temporada — afirmou.

Com o resultado, o Flamengo segue na briga pelo título brasileiro e terá pela frente um confronto direto com o Palmeiras, no próximo domingo (19), no Maracanã. Pedro projetou o duelo e reforçou o foco da equipe na reta final da competição.

continua após a publicidade

— Sem dúvida, uma semana importante, um confronto direto contra o Palmeiras. É claro que tem muito campeonato pela frente. Não só o Flamengo e o Palmeiras podem ganhar, mas a gente está ali na briga. Temos que continuar nos empenhando ao máximo para conseguir ganhar esse jogo em casa, encostar neles ali e, se Deus quiser, conquistar o título este ano, que é o que a gente busca. É o que a gente vai lutar até o fim — completou.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo