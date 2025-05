Autor do gol do Flamengo em Santiago del Estero (ARG), Arrascaeta não gostou da atuação da equipe no empate em 1 a 1 com o Central Córdoba nesta quarta-feira (7), pela quarta rodada da Libertadores. Questionado sobre o quanto o ponto conquistado importava para o Rubro-Negro, o uruguaio afirmou que o resultado é "muito pouco" e criticou o desempenho da equipe.

— Não, a verdade é que é muito pouco, é muito pouco. Dada a qualidade dos jogadores e da equipe que temos, tínhamos que sair com mais de um ponto hoje. Sabíamos que seria um jogo difícil, mas erramos em muitos pontos. A verdade é que não tivemos um bom jogo hoje, assim como não fizemos um bom jogo contra o Cruzeiro. Então, temos levantar a cabeça, continuar trabalhando e melhorando — declarou Arrascaeta na saída de campo.

Situação do Flamengo na Libertadores

Com o empate na Argentina, o Flamengo chega aos cinco pontos e é terceiro colocado do Grupo C da Libertadores, atrás de LDU e Central Córdoba, com oito cada. A duas rodadas do fim da fase de grupos, o Rubro-Negro ainda depende de si para de classificar e recebe os equatorianos e o Deportivo Táchira no Maracanã. Contudo, a equipe brasileira pode chegar a última rodada precisando tirar diferença no saldo de gols.

Como foi o jogo entre Central Córdoba e Flamengo

O Flamengo empatou com o Central Córdoba por 1 a 1 na noite desta quarta-feira (7), pela quarta rodada do Grupo C da Libertadores. No Estadio Único Madre De Ciudades, em Santiago del Estero (ARG), Arrascaeta abriu o placar para o Rubro-Negro. Verón deixou tudo igual. Com o resultado, a equipe brasileira se complica na competição, e precisará vencer os últimos dois jogos para ter chances de avançar de fase.

