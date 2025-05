Renato Maurício Prado elege culpado em empate do Flamengo com Central Córdoba

O Flamengo empatou com o Central Córdoba por 1 a 1, nesta quarta-feira (7), no Estádio único Madre de Ciudades, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Após o resultado, o jornalista Renato Maurício Prado apontou o culpado pelo resultado negativo na Argentina.

Ao analisar a partida do Rubro-Negro, o comunicador não poupou críticas ao desempenho da equipe do técnico Filipe Luís durante o segundo tempo. Através de uma publicação nas redes sociais, Renato Maurício Prato colocou o treinador como o principal culpado pelo empate no confronto.

- Tava na cara! Que postura covarde, vergonhosa a do Flamengo na volta para o segundo tempo. O que o Filipe Luís pediu no intervalo? Desastre! - publicou o comunciador.

Flamengo na Libertadores

Com o empate na Argentina, o Rubro-negro se complicou na briga pela classificação para as oitavas de final do torneio continental. A equipe do técnico Filipe Luís terminou a quarta rodada na terceira colocação do Grupo C.

O Flamengo se encontra a três pontos atrás de LDU e Central Córdoba, atuais primeiro e segundo colocado da chave inicial. Para reverter o cenário, o clube carioca precisa de vitórias nas próximas rodadas da Libertadores.

O Rubro-Negro volta a campo pela competição na próxima quinta-feira (15) para enfrentar a LDU, no Maracanã. Posteriormente, o adversário será o Deportivo Táchira. O confronto contra a equipe venezuelana acontece no próximo dia 28 de maio.