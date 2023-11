Obediência: esta é a palavra que descreve o Flamengo que aplicou um sonoro 3 a 0 sobre o Palmeiras, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O comprometimento tático da equipe para seguir perfeitamente as instruções de seu treinador e colocar o adversário no bolso, recolocou o Rubro-Negro na briga pelo título do Brasileirão.