A saúde mental é um tema que vem quebrando tabus e sendo cada dia mais discutido. Dada a devida importância do assunto, o Lance! conversou com exclusividade com o Dr. Márcio Tannure, gerente de Saúde e Alto Rendimento do Flamengo. O médico explicou a ausência de um profissional de psicologia no elenco profissional, e destrinchou as experiências que o clube já teve com a área.