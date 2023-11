Fala comigo, Nação Rubro-Negra! Everton Cebolinha foi um dos destaques do Flamengo na vitória categórica por 3 a 0 diante do Palmeiras, e Thigu Soares analisou o bom momento do atacante. Para o influenciador, Cebolinha era um jogador considerado negociável, mas, com a fase atual, o atleta se tornou um grande reforço para o Flamengo na reta final do Brasileirão. Veja o comentário completo de Thigu Soares no vídeo acima!