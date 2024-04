Apresentado pelo Flamengo, Carlinhos alcança o topo da carreira: ‘Realizando um sonho’

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/04/2024 - 17:01 • Rio de Janeiro (RJ)

Carlinhos foi apresentado pelo Flamengo na tarde desta sexta-feira (12), no CT do Ninho do Urubu. O novo atacante rubro-negro afirmou estar realizando um novo sonho na carreira.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Carlinhos foi apresentado pelo Flamengo (Foto: Marcelo Cortes/CRF)



- Sempre sonhei estar no Flamengo, e Deus está realizando meu sonho. Expectativa é sempre de ganhar títulos, esse é o principal objetivo. Se Deus quiser, vamos conquistar títulos. Muito feliz pela família estar acompanhando, empresários, estar na mesa com grandes pessoas — afirmou Carlinhos

- Sobre estreia estou ansioso, não tem como esconder isso, porque é um sonho vestir o manto sgarado. Estou querendo ajudar meus companheiros dentro de campo e ajudar o Flamengo a sair com as vitórias - declarou Carlinhos em suas primeiras palavras na apresentação oficial - completou o atacante.

O atacante do Flamengo também comentou sobre o passado. Carlinhos chegou a pensar em desistir da carreira.

- Eu não tinha a maturidade que tenho hoje. Era muito jovem quando tudo aconteceu muito rápido na minha vida. Não tinha maturidade suficiente para chegar onde estou hoje. Creio que hoje estou preparado, Deus me preparou para estar vivendo esse momento. É esquecer o passado e apresentar o novo Carlinhos do Flamengo. (…) Tudo tem um aprendizado e tem seu tempo determinado para todas as coisas. Foi um tempo que tive que amadurecer, aprender que as coisas não são no tempo que a gente quer, e sim no tempo de Deus. Esperei o tempo de Deus chegar na minha vida, chegou e estou muito feliz com isso.