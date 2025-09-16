AO VIVO: assista à entrevista coletiva de Rossi, do Flamengo

O elenco do Flamengo tem reapresentação marcada para a manhã desta terça-feira (16), no Ninho do Urubu, já de olho no importante duelo com o Estudiantes (ARG), na quinta, pela ida das quartas de final da Libertadores. Após o treino, o goleiro Rossi concederá entrevista coletiva na sala de imprensa. Assista ao vivo:

A equipe rubro-negra vem de ótima atuação fora de casa na vitória por 2 a 0 sobre o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Rossi teve ótima exibição e contribuiu mais uma vez para a melhor defesa da competição sair ilesa.

Flamengo joga a vida na Libertadores

Classificado em segundo lugar no Grupo C, o time comandado por Filipe Luís eliminou o Internacional nas oitavas de final de forma incontestável, vencendo no Maracanã por 1 a 0 e no Beira-Rio por 2 a 0. O favoritismo aparece mais uma vez.

Do outro lado, o Estudiantes, líder do Grupo A, chave que tinha o Botafogo, passou pelo tradicional Cerro Porteño (POR) com vitória fora de casa pelo placar mínimo e empate sem gols na Argentina.

A expectativa é de Maracanã lotado, com mais de 60 mil torcedores, para mais uma partida do Rubro-Negro.

Quem passar de Flamengo e Estudiantes irá enfrentar Vélez Sarsfield (ARG) e Racing (ARG) na grande semifinal. Do outro lado da chave estão River Plate (ARG) e Palmeiras, no confronto mais esperado da edição, e LDU (EQU) e São Paulo.

