O meia de 26 anos já havia desfalcado o Rubro-Negro na vitória sobre o Bangu. A última partida de Allan foi no dia 10 de fevereiro, contra o Bangu. Sem o camisa 21, o técnico Tite conta com Gerson, Pulgar e o garoto Igor Jesus para o setor. Caso vença o Boavista, o Flamengo ultrapassa o Fluminense na tabela do Campeonato Carioca e assume a liderança do estadual.