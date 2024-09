Alcaraz em coletiva pelo Flamengo (Foto: Lance!)







Escrito por Lucas Borges , supervisionado por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 16:40 • Rio de Janeiro

Carlos Alcaraz foi apresentado pelo Flamengo de forma oficial nesta sexta-feira (6). O meio-campista já estreou com o Manto Sagrado no domingo (1), na derrota para o Corinthians, e recebeu elogios de torcedores por sua atuação, embora expulso nos minutos finais por agressão.

Na coletiva, o volante se mostrou animado pelo desafio de jogar pelo Rubro-Negro e definiu o clube como "maior da América do Sul". Questionado sobre a versatilidade demonstrada em suas equipes anteriores, o atleta afirmou estar disposto a cumprir qualquer função.

- Eu gosto de jogar do meio para a frente, em qualquer posição. Creio que posso ajudar muito em relação a isso. Falei com o Tite a fim de lhe comunicar que posso jogar aonde ele precisar de mim, com ajuda do seu corpo técnico, e posso me adaptar tranquilamente. Mas sim, me sinto bem do meio para a frente, é minha característica pessoal - afirmou o argentino.

Em sua passagem pelo Southampton, "Charly" fez 48 jogos, contribuindo com oito gols e cinco assistências. Na Inglaterra, atuou como meia-armador pelo centro, lados e até como volante, o que pode facilitar sua adaptação na equipe carioca.

Alcaraz usará a camisa 37 no Flamengo (Foto: Lance!)

Alcaraz é a contratação mais cara da história do Flamengo em reais. O ex-Juventus custou R$ 110 milhões aos cofres do Flamengo (cerca de 20 milhões de dólares na cotação atual). Suspenso no Brasileiro e sem estar inscrito nas quartas da Copa do Brasil, só volta a campo no dia 19, contra o Peñarol, pela Libertadores.