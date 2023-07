Com o aporte do Fundo de Investimento Público, o Al-Nassr já conseguiu contratações importantes neste mercado. Na área técnica, os mandatários conseguiram a contratação do treinador português Luís Castro, que deixou o Botafogo na liderança do Brasileirão para receber o dobro do salário no Oriente Médio. Já no elenco, depois de Cristiano Ronaldo abrir as portas do futebol europeu em dezembro de 2022, os sauditas anunciaram a chegada do croata Marcelo Brozovic, ex-Inter de Milão.