Durante os treinos no Ninho do Urubu, Varela ficou incomodado com um falta 'mais dura' de Gerson, e reclamou com Pablo. O volante ouviu, e questionou os jogadores. Os ânimos se exaltaram, e o lateral partiu para cima do volante, que se esquivou dos golpes e acertou um soco no rosto do uruguaio. A agressão resultou em uma fratura no nariz do camisa 2.