O Racing, adversário do Flamengo na semifinal da Libertadores, não contará com Elías Torres para os jogos no Rio de Janeiro e em Avellaneda, na Argentina. O atacante sofreu uma ruptura no ligamento cruzado do joelho direito e passará por cirurgia nos próximos dias. A lista de desfalques no time de Gustavo Costas, no entanto, pode aumentar.

Elías Torres se machucou na partida contra o Independiente Rivadavia na segunda-feira. Ele se lesionou aos 18 minutos do segundo tempo e precisou sair de maca.

Elías Torres com a camisa do Racing, adversário do Flamengo (Foto: Divulgação/Racing)

Racing pode perder mais um jogador para enfrentar o Flamengo

Além de Elías Torres, Franco Pardo, zagueiro titular do time argentino, também pode desfalcar o Racing contra o Rubro-Negro. O defensor, três minutos depois da saída do companheiro, sentiu dores muscularres e precisou ser substituído. A sua presença para o jogo no Maracanã é indefinida.

Jogos entre Flamengo e Racing

O primeiro jogo entre as equipes na semifinal da Libertadores será no dia 22 de outubro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Posteriormente, eles voltam a se enfrentar no dia 29, no mesmo horário, em Avellaneda, na Argentina.

22/10/2025 - Flamengo x Racing - 21h30 - Maracanã

29/10/2025 - Racing x Flamengo - 21h30 - El Cilindro

