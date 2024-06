Foto: Reprodução







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/06/2024 - 16:30 • São Paulo (SP)

O Figueirense identificou o torcedor que debochou das enchentes no Rio Grande do Sul durante partida do final de semana contra o Caxias, no Estádio Centenário. Ele foi reconhecido através das imagens e foi banido do quadro de sócios do clube.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Segundo o CEO da SAF Figueirense, Enrico Ambrogini, o torcedor está proibido de frequentar os jogos no Estádio Orlando Scarpelli.

- A gente foi atrás de identificar o torcedor e ter certeza de que ele seria expulso do nosso quadro. Você pode cometer erros, mas alguns são inaceitáveis. Identificamos essa pessoa e ela vai ser expulsa do quadro de sócios e tudo que a gente puder fazer para que ela não esteja mais presente no Figueirense nós vamos fazer - disse Ambrogini, em entrevista coletiva.

A partida também foi marcada por briga entre as torcidas no começo do segundo tempo. Membros das torcidas organizadas entraram em confronto nas arquibancadas após a provocação. Os dois clubes podem receber punição.

- O nosso papel é de identificar e entender todos os cenários, a gente viu que havia uma brecha de segurança e nada justifica que houvesse uma briga - completou.