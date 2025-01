Figueirense e Criciúma se enfrentam nesta quarta-feira (22), em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Catarinense. A bola rola às 21h (de Brasília), no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), com transmissão de FCF TV (YouTube). O Furacão busca sua primeira vitória após dois empates na competição, enquanto o Tigre disputou apenas uma partida e conseguiu os três pontos.

Tudo sobre o jogo entre Figueirense e Criciúma (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Figueirense x Criciúma

3ª RODADA - CAMPEONATO CATARINENSE

📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de janeiro de 2025, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC);

📺 Onde assistir: FCF TV (YouTube);

🟨 Árbitro: Cinesio Mendes Júnior;

🚩 Assistentes: Diogo Berndt e Hector Andrew Lisboa Jacques.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FIGUEIRENSE (Técnico: Thiago Carvalho)

Fabrício; Iury, Matheus Alves, Ligger e Samuel Toscas; João Lucas, Rodrigo, Jhony Douglas e Gabriel Santiago; Kayke e Marlyson.

CRICIÚMA (Técnico: Zé Ricardo)

Kauã; Jonathan, Rodrigo Fagundes, Luciano Castan e Marcelo Hermes; Juninho, Matheus Trindade e Fellipe Mateuse; Everton Morelli, Talisson e Gabriel Novaes.

