Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 11:38 • Rio de Janeiro

William de Mattia desponta como nome forte para assumir o comando do Figueirense, após a saída do técnico João Burse, no dia 30 de agosto. Com apenas cinco temporadas como treinador, William acumula três títulos em sua curta, mas vitoriosa, trajetória.

Ele começou sua carreira de técnico em 2019, no Nova Mutum (MT), onde conquistou o título da 2ª divisão do Mato-Grossense e levou a equipe à elite estadual. O sucesso continuou no ano seguinte, quando William de Mattia venceu o Campeonato Mato-Grossense com o Nova Mutum, consolidando seu nome na história do clube. Em 2023, ele comandou o Treze (PB) e foi campeão Paraibano, garantindo vaga na Copa do Nordeste 2025 e na Série D do próximo ano. Além desses clubes, o técnico também passou pelo Anápolis (GO) e Juventus (SC), mostrando versatilidade em diferentes projetos.

William de Mattia ressaltou que sua carreira como treinador é baseada no aprendizado contínuo e na busca pela excelência, tanto na parte técnica quanto na gestão humana. Para ele, os títulos conquistados ao longo dos anos são o reflexo desse esforço. Segundo o treinador, sempre foi natural o interesse pelas questões táticas, algo que ele já desenvolvia desde os tempos de jogador.

"Sempre fui muito estudioso e atento às questões táticas desde quando era jogador" - afirmou o treinador.

Apesar de ser um nome relativamente novo no cenário nacional, William de Mattia é bem conhecido pela torcida alvinegra. Como jogador, ele foi formado na base do Figueirense e promovido aos profissionais por Dorival Junior, atual técnico da Seleção Brasileira. Após passagens por clubes do Brasil e do exterior, William encerrou sua carreira como atleta em 2017, no São Paulo-RS, antes de iniciar sua caminhada como treinador.