Jogador que cravou sobre LeBron James nas Olimpíadas se aproxima da NBA

Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 14:43 • Rio de Janeiro (RJ)

O ala-pivô francês Guerschon Yabusele, de 28 anos, está próximo de deixar o Real Madrid para acertar com o Philadelphia 76ers, da NBA. O atleta foi destaque durante as Olimpíadas de Paris e chamou a atenção na web após uma cravada sobre LeBron James na final do torneio de basquete masculino, vencida pelos EUA. A informação é de Shams Charania, do "The Athletic".

De acordo com o jornalista, Yabusele tem "conversas muito avançadas" com os Sixers. O acordo seria de apenas uma temporada. No entanto, a equipe americana ainda precisa se acertar com o Real Madrid, já que o francês tem uma cláusula no valor de 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 15 milhões na cotação atual).

A cravada em cima do principal astro do Dream Team americano não foi o único grande momento de Yabusele nas Olimpíadas. O ala-pivô terminou o torneio com uma boa média de 14 pontos por partida.

Desde 2021 no Real Madrid, o destaque francês já teve passagem pela NBA. Yabusele atuou na liga americana entre 2017 e 2019, vestindo a camisa do Boston Celtics. Em 74 partidas, teve médias tímidas de 6.6 minutos e 2.3 pontos por jogo.