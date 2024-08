Ex-jogador da NBA elege os cinco maiores armadores da história

Stephen Curry e Magic Johnson estão na discussão dos maiores armadores da história (Fotos: AFP e Acervo Lance!)







Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 18/08/2024 - 12:48 • Rio de Janeiro (RJ)

O ex-jogador Kendrick Perkins revelou a sua lista dos cinco maiores armadores da história da NBA durante o programa “NBA Today”. Conhecido por suas opiniões audaciosas, o ex-atleta deixou claro que sua escolha poderia gerar desconforto, mas se manteve firme.

- Em quinto lugar, bam! John Stockton, um dos maiores de todos os tempos. Sabemos o que ele fez jogando ao lado de Karl Malone, o carteiro, no pick and roll… Embora ele não tenha ganhado o campeonato, é o líder de assistências de todos os tempos. Pense nisso. Todos os seus anos jogando na NBA, liderando a liga com assistências em dígitos duplos - iniciou.

- O Brodie, não vou sair da minha cadeira e começar a dançar na televisão nacional, mas quando você fala sobre um dos maiores da história, é Russell Westbrook. Além de ser o rei do triplo-duplo, ele fez o que precisava quando estava no auge de sua carreira. Kevin Durant saiu de Oklahoma City e todos pensaram que o time estava acabado. O que o Brodie fez? Ganhou o MVP e manteve a organização de pé - continuou.

No terceiro lugar, Perkins colocou Oscar Robertson, “The Big O.” Ele destacou o papel pioneiro do ex-atleta como o original rei do triplo-duplo. Em segundo lugar, botou Magic Johnson. E, na liderança, o escolhido foi Stephen Curry.

- O irmão de pele clara com olhos verdes, Steph Curry (é o melhor armador da história). Outras pessoas podem discutir se ele é um armador ou um ala-armador. Para mim, é um armador. Ele mudou a forma como o jogo é jogado para sempre - concluiu.