Do time da Copinha deste ano, cinco jogadores foram promovidos para o elenco profissional: o zagueiro João Maranini, o volante Ricardo Cerqueira, o atacante Gabryel Freitas, o goleiro Vinícius Peruchi, além do grande destaque, o meia Rikelme, todos eles com 20 anos.



No profissional, Rikelme iniciou uma transição para a lateral esquerda e tem sido titular do técnico português António de Oliveira. Ele é o jogador mais jovem a marcar um gol pela equipe profissional na elite do futebol brasileiro.



A ascensão meteórica do jovem, aliás, é o exemplo das pretensões do clube. Mais do que colecionar títulos, o Cuiabá espera formar atletas e futuros ídolos locais. O foco da direção é mudar o histórico recente quando o estado do Mato Grosso perdia seus principais talentos para outros clubes do futebol nacional.