Depois da eliminação na Libertadores, o Athletico vive um momento de instabilidade. O foco do time agora é se classificar para a Libertadores do próximo ano de maneira direta para salvar a temporada 2023. No Brasileirão, o Furacão ocupa a sétima posição, com 28 pontos. Na rodada passada, o Athletico empatou com o Santos em 1 a 1.