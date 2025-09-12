Jogadores do Cruzeiro provocam rival em comemorações pela classificação

Já virou rotina após as vitórias do Cruzeiro, e depois da eliminação do rival Atlético-MG nas quartas de final da Copa do Brasil, com outro triunfo por 2 a 0, na quinta-feira (11), no Mineirão, não poderia faltar o vídeo de comemoração do atacante Bolasie. Desta vez, ele contou com a “participação especial” de Kaio Jorge, autor dos dois gols no clássico.

Kaio Jorge e Bolasie aparecem no vídeo comendo baldes de frango e bebendo o tradicional suco de laranja.

- Classificados! Muito importante. Faz o K. Suquinho de laranja e frango. Let’s bora! – afirma o atacante franco-congolês, entre muitos risos.

Na publicação, Bolasie também escreveu ‘Klassificado’, com K, numa referência ao companheiro, autor de três dos quatro gols das partidas contra o Atlético-MG, pelas quartas de final.

Ainda no gramado do Mineirão, logo após a vitória sobre o rival, Kaio Jorge apareceu com uma camisa provocando o Atlético-MG: na frente, havia uma estampa com uma raposa comendo um galo e, nas costas, o desenho das taças conquistadas recentemente pelo Cruzeiro. O atacante explicou que foi uma reação a declarações de jogadores atleticanos após o sorteio dos cruzamentos.

Outros jogadores do Cruzeiro comemoram a vaga na semifinal da Copa do Brasil

Outros jogadores também não perderam a oportunidade de comemorar a classificação para a semifinal da Copa do Brasil sobre o Atlético-MG. O atacante Gabigol pegou uma bandeira da torcida com as palavras “Maior de Minas” para festejar a vitória ainda no gramado do Mineirão.

Atacante Gabigol fez a festa no gramado do Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O meia Matheus Pereira, de dentro de um carro, na saída do estádio, fez o gesto de imitar uma galinha, para delírio dos torcedores ao redor. O jogador é declarado torcedor do Cruzeiro.

Os jogadores do Cruzeiro voltam à Toca da Raposa na manhã desta sexta-feira (12) para trabalhos de recuperação física, visando o jogo de segunda-feira (15), contra o Bahia, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. Os jogos da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians serão somente nos dias 10 e 14 de dezembro – a ordem dos mandos de campo ainda será sorteada pela CBF.