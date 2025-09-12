Jogadores do Cruzeiro provocam rival em comemorações pela classificação
Kaio Jorge, Bolasie, Gabigol e Matheus Pereira zoam atleticanos após nova vitória
- Matéria
- Mais Notícias
Já virou rotina após as vitórias do Cruzeiro, e depois da eliminação do rival Atlético-MG nas quartas de final da Copa do Brasil, com outro triunfo por 2 a 0, na quinta-feira (11), no Mineirão, não poderia faltar o vídeo de comemoração do atacante Bolasie. Desta vez, ele contou com a “participação especial” de Kaio Jorge, autor dos dois gols no clássico.
➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro
Kaio Jorge e Bolasie aparecem no vídeo comendo baldes de frango e bebendo o tradicional suco de laranja.
- Classificados! Muito importante. Faz o K. Suquinho de laranja e frango. Let’s bora! – afirma o atacante franco-congolês, entre muitos risos.
Na publicação, Bolasie também escreveu ‘Klassificado’, com K, numa referência ao companheiro, autor de três dos quatro gols das partidas contra o Atlético-MG, pelas quartas de final.
➡️Cruzeiro derrota o Atlético-MG por 2 a 0 de novo e se classifica para a semifinal
Ainda no gramado do Mineirão, logo após a vitória sobre o rival, Kaio Jorge apareceu com uma camisa provocando o Atlético-MG: na frente, havia uma estampa com uma raposa comendo um galo e, nas costas, o desenho das taças conquistadas recentemente pelo Cruzeiro. O atacante explicou que foi uma reação a declarações de jogadores atleticanos após o sorteio dos cruzamentos.
Outros jogadores do Cruzeiro comemoram a vaga na semifinal da Copa do Brasil
Outros jogadores também não perderam a oportunidade de comemorar a classificação para a semifinal da Copa do Brasil sobre o Atlético-MG. O atacante Gabigol pegou uma bandeira da torcida com as palavras “Maior de Minas” para festejar a vitória ainda no gramado do Mineirão.
O meia Matheus Pereira, de dentro de um carro, na saída do estádio, fez o gesto de imitar uma galinha, para delírio dos torcedores ao redor. O jogador é declarado torcedor do Cruzeiro.
Os jogadores do Cruzeiro voltam à Toca da Raposa na manhã desta sexta-feira (12) para trabalhos de recuperação física, visando o jogo de segunda-feira (15), contra o Bahia, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. Os jogos da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians serão somente nos dias 10 e 14 de dezembro – a ordem dos mandos de campo ainda será sorteada pela CBF.
- Matéria
- Mais Notícias