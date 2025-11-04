William garante foco do Cruzeiro na confirmação de vaga na Libertadores

O lateral-direito William reconhece que a briga pelo título brasileiro está cada vez mais difícil para o Cruzeiro por causa da regularidade de Palmeiras e Flamengo, que ocupam as duas primeiras colocações. No entanto, o jogador garante que a equipe continua motivada em busca de garantir matematicamente vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026.

- A motivação é saber que a gente continua na parte de cima da tabela. Nosso objetivo sempre foi a Libertadores, mas ainda precisamos concretizar isso, então temos que buscar pontuar o máximo possível. Além disso, se os adversários lá de cima vacilarem, a gente segue na briga – avisou William, em entrevista à Betfair, patrocinadora do Cruzeiro.

Com 60 pontos na terceira colocação do Brasileirão, o Cruzeiro precisa da vitória diante do Grêmio, nesta quarta-feira (5), às 20h, na Arena do Grêmio, para atingir a pontuação indicada pelo Departamento de Matemática da UFMG que garanta 100% a participação na Libertadores de 2026. No momento, a Raposa tem 99,99% de chances de se classificar para a competição sul-americana pelo Campeonato Brasileiro.

Lateral William no jogo contra o Juventude, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Outro ponto destacado pelo lateral, antes da partida contra o Grêmio, nesta quarta-feira (5), pela 32ª rodada, é ver o Cruzeiro de volta às grandes disputas como a liderança do Brasileirão e a semifinal da Copa do Brasil:

- Desde que cheguei ao Cruzeiro, sempre tive consciência do tamanho do clube. A gente representa uma torcida imensa e também nossas famílias. O professor cobra muito isso, que estejamos concentrados, motivados e preparados para disputar em alto nível, ganhar os duelos e dar o nosso melhor. Entramos em campo com tudo isso em mente, buscando estar com a cabeça o mais focada possível – afirmou William.

William revela que técnico tem cobrado concentração dos jogadores do Cruzeiro

William conta que o técnico Leonardo Jardim tem exigido muita atenção dos jogadores do Cruzeiro nessa reta final de temporada – faltam apenas sete rodadas para o término do Brasileirão e em seguida a equipe disputa a semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians:

- São muitos jogos no ano, às vezes duas partidas por semana, e, por mais que a gente não queira, o cansaço acaba pesando, trazendo um pouco de desatenção. Então o professor reforça muito a importância da concentração, da motivação, do porquê a gente entra em campo, do nosso sonho de criança e do que representamos – revelou o lateral do Cruzeiro.