O volante Wallisson, do Cruzeiro, está na mira de três clubes do futebol do exterior, de acordo com informações da GOAL. São eles: o Al Taawon, da Arábia Saudita, Casa Pia e Moreirense, clubes de Portugal. De acordo com as informações, os três clubes fizeram contato com a Raposa para sondar a situação do jogador.