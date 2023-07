- A administração da Arena Independência lamenta pelo fato ocorrido com o torcedor do Cruzeiro nas dependências do estádio, no jogo deste domingo. Informamos que a apuração dos fatos está em curso, envolvendo todos os responsáveis pela operação da partida: equipe de segurança, administração da Arena e Cruzeiro Esporte Clube. Está incluso também neste processo a análise de imagens de segurança do setor, afim de esclarecer o ocorrido, para que situações como a de hoje não aconteçam mais. Em 11 anos anos de operação de jogos e eventos em nossa Arena, jamais um fato como esse havia ocorrido. Todas as medidas cabíveis diante da situação serão aplicadas - diz a nota.