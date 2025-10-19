Vitória sobre o Fortaleza faz Cruzeiro voltar a ser melhor mandante

A vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza, neste sábado (18), no Mineirão, foi importante para o Cruzeiro interromper a sequência de quatro rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro, mas também representou outras marcas do clube celeste na temporada.

Com o resultado positivo sobre o Leão do Pici, a equipe do técnico Leonardo Jardim voltou a ter a melhor campanha como mandante do Campeonato Brasileiro, agora ao lado do Palmeiras, que, neste domingo (19), joga fora de casa, contra o Flamengo, no Maracanã.

As duas equipes conquistaram 35 pontos em 15 partidas em casa, com 11 vitórias, dois empates e duas derrotas, aproveitamento de 77,8%. O Cruzeiro empatou com Atlético-MG e Sport e foi derrotado por Ceará e Santos.

O Flamengo pode se juntar a Cruzeiro e Palmeiras ainda nesta rodada. Para isso, precisa derrotar o Verdão, neste domingo (19), no Maracanã. A campanha do Rubro-Negro carioca em casa é um pouco diferente: são nove vitórias, cinco empates e nenhuma derrota, com aproveitamento de 76,2%.

O Mirassol também tem 32 pontos ganhos como mandante e também pode chegar ao aproveitamento de 77,8% neste domingo (19), quando recebe o São Paulo, no Estádio Maião. A campanha é idêntica à do Flamengo – as duas equipes são as únicas que ainda não perderam em casa.

Cruzeiro volta a vencer o Fortaleza como mandante depois de mais de 20 anos

A vitória da Raposa sobre o Fortaleza por 1 a 0, sábado (18), no Mineirão, também quebrou um tabu de quase 20 anos – mais um feito alcançado por Leonardo Jardim na temporada. Desde 2005, o Cruzeiro não derrotava o Leão do Pici como mandante, mas foram apenas quatro confrontos.

Christian fez o gol da vitória do Cruzeiro sobre o Fortaleza, neste sábado (18) (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

A última vitória no Mineirão havia sido em 30 de julho de 2005, por 3 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, as duas equipes voltaram a se enfrentar no estádio apenas duas vezes: empate por 1 a 1 em 2019 e derrota por 1 a 0 em 2023.

O Cruzeiro também mandou duas partidas contra o time cearense em outros estádios. O confronto pelo Brasileirão de 2006 foi disputado no Independência e terminou empatado por 0 a 0. No ano passado, a SAF ainda sob gestão de Ronaldo Fenômeno havia vendido o mando do jogo, que foi realizado no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica. O Fortaleza venceu por 2 a 1, em 5 de agosto.