Técnico do Cruzeiro aponta cansaço para queda de rendimento contra o Fortaleza

O técnico Leonardo Jardim reconheceu que o Cruzeiro precisou se esforçar mais do que esperado para derrotar o Fortaleza por 1 a 0, neste sábado (18), no Mineirão, pelo Brasileirão. O treinador celeste culpou o cansaço pelo baixo rendimento da equipe no segundo tempo, quando o time cearense teve mais posse de bola e mais finalizações.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

- Foi uma vitória importante, com muita transpiração e pouca inspiração. Um primeiro tempo melhor, e uma segunda parte com muitos passes errados, o que não é o normal da equipe, mas foi suficiente para vencer esse adversário. Conquistamos os três pontos e estamos satisfeitos com isso – afirmou Leonardo Jardim, na entrevista coletiva, no Mineirão.

- Gostaria de chamar a atenção que atuamos depois de dois dias de recuperação e de jogar 50 minutos com 10 jogadores no clássico. Quando se está cansado, a resolução técnica não é a melhor, isso para qualquer um de nós. Erraram muitos passes, jogadores que são importantes, como o Lucas (Silva). O importante é que conquistamos mais três pontos e conquistamos dentro do objetivo – completou o técnico do Cruzeiro.

continua após a publicidade

➡️Com placar magro sobre o Fortaleza, Cruzeiro volta a vencer no Brasileirão

Técnico não concorda que Cruzeiro esteja em fase ruim no Brasileirão

O Cruzeiro voltou a vencer no Brasileirão depois de quatro rodadas, mas Leonardo Jardim fez questão de mostrar uma comparação entre a campanha do Cruzeiro no turno e no returno do campeonato.

- Falam de fase negativa e não vejo fase negativa nenhuma. Fizemos 20 pontos nos primeiros 10 jogos do turno e agora fizemos 19. Se tivéssemos ganho do Sport, estaríamos com mais pontos. Às vezes, dizem que uma equipe que ganha três jogos já é melhor que o Cruzeiro. Mas fizemos 56 pontos. Campeonato corrido é campeonato de acumular pontos – argumentou o técnico do Cruzeiro.

continua após a publicidade

Christian comemora gol contra o Fortaleza (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Os jogadores do Cruzeiro ficam de folga neste domingo (19) e na segunda-feira (20). A reapresentação na Toca da Raposa e o início da preparação para o jogo contra o líder Palmeiras, domingo (26), no Allianz Parque, será na tarde de terça-feira (21).